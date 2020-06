In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de woensdag is gebeurd.

Het Nationaal Hitteplan is sinds vandaag van kracht in zeven provincies en de eerste tropische dag is gemeten in Limburg. Wat merk jij hiervan? Je zweet meer, je bent sneller uitgedroogd en je valt niet al te makkelijk in slaap. Hoe kunnen we ons hoofd koel houden deze dagen? Hoe doe je dat overdag tijdens je werk op kantoor of in je snikhete woning en 's nachts als je voor de zoveelste keer woelend in slaap probeert te komen?

Twee experts geven je in deze podcast een aantal tips. We praten met Boris Kingma, thermofysioloog van TNO en slaapexpert Winni Hofman van de Universiteit van Amsterdam.

