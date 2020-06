In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In de Russische hoofdstad Moskou zijn de coronamaatregelen verder versoepeld. Zo mogen restaurants, zwembaden, bibliotheken en cafés na maanden weer open voor het publiek. Een opmerkelijke zet aangezien er dagelijks nog veel besmettingen worden geregistreerd in het land.

Rusland is bijzonder zwaar getroffen met meer dan 200.000 besmettingen in de hoofdstad en ruim 600.000 besmettingen door heel het land. Het sterftecijfer ligt echter een stuk lager. Zo'n achtduizend mensen zijn volgens officiële documenten overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Mede daarom stelt de gezondheidsorganisatie WHO nu ook vragen over de deze getallen.

Waarom zou Rusland onwaarheden verkondigen over dit cijfer? En speelt de Russische president Vladimir Poetin nog een rol in dit geheel? Daarover hoor je Laura Starink van het journalistieke platform Raam op Rusland.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. iOS-gebruikers kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur een mailtje naar: Podcast@nu.nl.

Je vindt de Dit wordt het nieuws-podcast elke maandag tot en met vrijdag in de ochtend en in de middag op NU.nl.