Komt er een einde aan het laatste ontwapeningsverdrag van Rusland en Amerika? Momenteel moeten beide landen onder andere het aantal kernkoppen en bommen beperken tot 1.550 stuks. Dat komt door een verdrag genaamd New START.

Het verdrag loopt echter begin februari af en dus moeten de landen weer om tafel. Want als er geen verlenging of een nieuw akkoord komt, zit de wereld voor het eerst sinds lange tijd zonder een verdrag dat de voorraden aan kernwapens inperkt.

De Verenigde Staten en Rusland hebben maandag in Wenen voor het eerst onderhandeld en daarover gaan we praten met Sico van der Meer, kernwapenexpert bij Instituut Clingendael.

