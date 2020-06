In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het zogenoemde reproductiegetal in Duitsland is in slechts een paar dagen tijd gestegen naar 2,88. Dit betekent dat één besmette persoon gemiddeld bijna drie anderen kan besmetten met het coronavirus. Het hoge cijfer is een reden tot zorg: om de epidemie in het land te kunnen indammen, moet het getal onder de 1 blijven. In de Dit wordt het nieuws-podcast hoor je wetenschapper Hanco Jürgens van het Duitsland Instituut over de situatie over de grens.

