Johan Derksen van Voetbal Inside biedt geen excuses aan voor zijn vermeende racistische uitspraken. Adverteerders trekken zich terug en de Oranjevoetballers boycotten het programma. Maar de presentator schermt met het contract dat hij sloot met Talpa waarin hij - naar eigen zeggen - vrij spel zou hebben gekregen om zijn mening uit te spreken.

Hierdoor rijst de vraag naar de positie die Talpa zou moeten innemen. De directie liet vorige week weten dat de uitspraken aan tafel van Veronica Inside voor rekening van de tafelgasten zelf zijn. Maar is dat handig?

Op die vraag probeert media-ethicus Huub Evers in deze podcast een antwoord te formuleren. En je hoort marketingdeskundige Paul Moers over de strategie van adverteerders.

