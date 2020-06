In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het OM maakt vrijdag de strafeis bekend voor de verdachten van de verijdelde terreuraanslag in Nederland. Hoofdverdachte Hardi N. zou volgens het OM de spil in het web zijn, maar zelf ziet N. dat anders. Ook de andere verdachten in de zaak hebben hun eigen verhaal en zijn het niet eens met de invulling die het OM geeft.

Rechtbankverslaggever Joris Peters heeft deze week de zaak bijgewoond en vertelt in deze podcast wat er zich afspeelde in de rechtszaal.

