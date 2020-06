In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de woensdag is gebeurd.

Een aantal leveranciers van gezichtsherkenningssoftware als Amazon en IBM stopt de verkoop aan de politie. De technologie is namelijk problematisch.

Met de software kan een computer gezichten herkennen van camerabeelden. Dat is voor de politie een handig opsporingsmiddel, maar de technologie is omstreden. Dat was het al vanwege het recht op privacy maar door de demonstraties van de Black Lives Matter-beweging blijkt dat er meer aan de hand is. Het systeem maakt namelijk fouten.

In deze podcast vertelt onderzoeker Esther Keymolen van de Universiteit Tilburg wat er allemaal mis is met gezichtsherkenning.

