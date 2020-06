In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Er vindt woensdag topoverleg plaats bij de UEFA. Nu de regels langzaam worden versoepeld, wil de organisatie duidelijk maken hoe de Champions League dit jaar toch fatsoenlijk kan worden afgerond. Dat zal waarschijnlijk wel in afgeslankte vorm gebeuren, desondanks betekent dat niet dat er weinig voetbal te zien zal zijn. De agenda is voller dan ooit. Sportverslaggever Rypke Bakker legt uit hoe dat komt en wat we mogen verwachten.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. iOS-gebruikers kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur een mailtje naar: Podcast@nu.nl.

Je vindt de Dit wordt het nieuws-podcast elke maandag tot en met vrijdag in de ochtend en in de middag op NU.nl.