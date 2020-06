In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de dinsdag is gebeurd.

Op 27 april 2018 was de historische ontmoeting tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea. Ze schudden elkaar de hand, liepen van noord naar zuid en spraken over vrede.

Nu, ruim twee jaar later, is de spanning weer opgelopen. Zo is de onderlinge communicatie verbroken door Noord-Korea en dinsdagochtend is er een verbindingsbureau opgeblazen. Hoe het komt dat het nu weer zo escaleert, vroegen wij aan hoogleraar Koreastudies Remco Breuker.

