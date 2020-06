In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Sinds 31 januari maakt het Verenigd Koninkrijk officieel geen deel meer uit van de Europese Unie. Maar de onderhandelingen in vergaderzalen of via videogesprekken zijn nog lang niet voorbij. Dat komt doordat nu al lange tijd wordt gesproken over het handelsakkoord tussen de EU en het VK. De hoop was altijd gevestigd op het sluiten van een vrijhandelsakkoord, zodat de handel zo min mogelijk wordt belemmerd.

Maar - zoals gebruikelijk in dit proces - zijn de onderhandelingen opnieuw in een impasse gekomen. Op maandag zullen de Britse premier Boris Johnson en de leiders van de Europese Unie daar met elkaar over praten. Wij gaan hierover in gesprek met Europadeskundige Rem Korteweg van Instituut Clingendael.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. iOS-gebruikers kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur een mailtje naar: Podcast@nu.nl.

Je vindt de Dit wordt het nieuws-podcast elke maandag tot en met vrijdag in de ochtend en in de middag op NU.nl.