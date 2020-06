In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze podcast staat een proces tegen zes mannen centraal. Zij worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland in 2018. De aanslag werd voorkomen dankzij werk van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de politie. Maar er zijn ook mensen in dit proces die geloven dat de verdachten uitgelokt zouden zijn. Dit gevoel wordt versterkt door een belangrijk bewijsstuk dat kwijt is geraakt. We gaan hierover in gesprek met rechtbankverslaggever Joris Peters.

