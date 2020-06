In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de woensdag is gebeurd.

Nederland kent vijftien zogenoemde 'homogenezers'. Dat blijkt uit onderzoek van het bureau Beke en Ateno. Homogenezing of conversietherapie is een pseudowetenschappelijke praktijk waarbij geprobeerd wordt de seksuele geaardheid van een lhbti'er te veranderen in heteroseksueel. In de meeste gevallen zit er een religieus motief achter en het is omstreden want het kan zorgen voor grote psychische schade bij degene die het ondergaat.

Door dit onderzoek rijst in de Tweede Kamer de vraag of deze praktijken misschien strafbaar moeten worden.

In deze podcast hoor je Kees Goedegebuur van LKP - de Koepelorganisatie van de christelijke lhbti-beweging en Johan Verweij. Hij werd geboren in 1985 en groeide op in Nieuw-Lekkerland, oftewel in de Biblebelt. Als gereformeerde homoseksueel probeerde hij zich laten genezen.

