Komen ze wel, of komen ze niet? Nou, de marinierskazerne komt er niet, maar een compensatie komt er wel. De belofte om de marinierskazerne te verhuizen naar Vlissingen werd dit jaar niet nagekomen, en door dit politieke debacle mogen de Zeeuwen nu hopen op compensatie. De vraag is alleen nog even waar die precies uit bestaat.

De afgelopen dagen is al het een en ander uitgelekt. Zo wordt er gesproken over een zwaar beveiligde gevangenis, een rechtbank en betere aansluiting op de rest van Nederland. We gaan hierover in gesprek met Herman Lelieveldt, politicoloog aan University College Roosevelt in Middelburg.

