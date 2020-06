In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de woensdag is gebeurd.

Na 34 jaar heeft de Zweedse justitie meer informatie bekendgemaakt over de moord op de Zweedse premier Olof Palme. Palme werd op mysterieuze wijze doodgeschoten in 1986. Jaren van speculaties en honderden verdachten later kwam woensdag de grote onthulling wie na een lang onderzoek als hoofdverdachte wordt gezien. Het gaat om Stig Engström, die eerder al in beeld was. We duiken in deze mysterie en dat doen we met journalist Charlotte Boström die jarenlang in Zweden woonde en werkte.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. iOS-gebruikers kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur een mailtje naar: Podcast@nu.nl.



Bevalt deze middageditie van onze podcast of mis je wellicht iets wat de afleveringen nog completer zou maken? Reageer hieronder via ons discussieplatform NUjij.