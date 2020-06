In de Week van NU bespreken presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman en de redactie het nieuws op NU.nl.

De hele week vonden er protesten in Nederland plaats tegen racisme en tegen politiegeweld. Dat naar aanleiding van de dood van George Floyd in de Verenigde Staten. Bij het protest op de Dam afgelopen maandag werd het snel te druk, waardoor mensen geen 1,5 meter afstand van elkaar konden houden. Ook bij andere protesten afgelopen week was dat een terugkomend onderwerp.

In deze Week van NU bespreken we met verslaggevers Job van der Plicht en Michael Royall hoe wij als redactie tot een insteek voor een verhaal komen. Waarom leggen we soms de nadruk op de drukte in verband met het coronavirus? En waarom soms op racisme vanwege het protestdoel?

