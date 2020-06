In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Mensen die gewend zijn om in de schijnwerpers te staan, mensen die achter de schermen werken en grote overkoepelende bedrijven hebben zich deze week massaal ingezet voor de ketendemonstratie Cultuur in Actie! Met deze actie willen ze, nu alles lang stil heeft gelegen of nog stilligt door de coronacrisis, aandacht vragen voor het belang van de culturele sector.

Zo willen ze meer erkenning vanuit de samenleving, maar ook vanuit de politiek, want volgens hen zijn de al toegezegde steunmaatregelen niet voldoende. Een online petitie moet deze boodschap ondersteunen. De teller staat al op ongeveer 580.000 handtekeningen. Over dit initiatief gaan we in gesprek met een van de initiators: producent en regisseur Marc Post.

