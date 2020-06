In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Zweden kent geen strenge maatregelen tegen corona. Cafés zijn open en kinderen gaan gewoon naar school. Die aanpak leek aanvankelijk misschien te werken voor Zweden, maar inmiddels komt er meer en meer kritiek. Het dodental is aanzienlijk hoger dan in andere Scandinavische landen.

In de Dit wordt het nieuws-podcast hoor je de Vlaamse epidemioloog Nele Brusselaers over deze Zweedse aanpak. Brusselaers woont in Zweden en is verbonden aan het Karolinska-instituut in Stockholm.

