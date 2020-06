In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de dinsdag is gebeurd.

In deze podcast bespreken we hoe beleidsmakers omgaan met de protesten en geweldsincidenten in de Verenigde Staten. De aanleiding voor deze demonstraties van de Black Lives Matter-beweging is de dood van George Floyd, die vorige week om het leven kwam bij een hardhandige arrestatie.

In een video was te zien hoe de Afro-Amerikaanse man op de grond werd vastgehouden door de politie. Een agent hield zijn knie minutenlang in de nek van Floyd, die riep dat hij geen lucht kreeg. Uiteindelijk is hij door verstikking om het leven gekomen.

Het gevolg is dat er nu al ruim een week protesten over ongelijkheid en politiegeweld plaatsvinden. Dat gebeurt echter niet altijd vreedzaam. Hoe de Amerikaanse president Donald Trump en andere politieke figuren omgaan met de geweldsincidenten, bespreken we met buitenlandredacteur Matthijs le Loux.

