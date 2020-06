In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen vermeende maffiabaas Richard R., ook bekend als Rico de Chileen, begint. Hem wordt drugshandel, witwassen en leiding geven aan een criminele organisatie ten laste gelegd. Het Openbaar Ministerie baseert de aanklacht vooral op ontsleutelde pgp-berichten op telefoons van en naar grote spelers in het criminele circuit zoals 'Noffel' en Ridouan T. Rechtbankverslaggever Joris Peters legt uit waar het allemaal om draait en wat de verwachtingen zijn voor deze zaak die vijf dagen zal duren.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. iOS-gebruikers kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt de Dit wordt het nieuws-podcast elke maandag tot en met vrijdag in de ochtend en in de middag op NU.nl.