In de Week van NU bespreken presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman en de redactie het nieuws op NU.nl.

In tijden van het coronavirus is het niet ideaal als veel mensen samenkomen. Vanwege het zonnige weer is de drukte in de afgelopen tijd echter toegenomen. Er ontstond bijvoorbeeld drukte op stranden, in natuurgebieden en soms ook in winkelstraten.

Zeker met feestdagen waarop veel Nederlanders vrij zijn, bestaat het risico dat grote groepen vertier zoeken in de openlucht of aan het water. We hebben het gezien op Hemelvaartsdag en zien het misschien straks ook weer in het pinksterweekend.

Hoe vang je een te druk strand of een volle winkelstraat op beeld? We gaan hierover in gesprek met fotograaf bij Pro Shots Mischa Keemink, chef van de videoredactie Laura Cuppen en samensteller voorpagina Kim Einder.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. iOS-gebruikers kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur een mailtje naar: Podcast@nu.nl.

Je vindt de Week van NU-podcast elke vrijdagmiddag op NU.nl. De Dit wordt het nieuws-podcast vind je elke maandag tot en met vrijdag 's ochtends en 's middags op NU.nl.