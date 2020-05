In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de donderdag is gebeurd.

Vele fans hadden nog hoop dat de Grand Prix van Zandvoort misschien later dit jaar zou plaatsvinden, maar het evenement gaat dit jaar definitief niet door. Het Nederlandse Formule 1-feestje zou dit jaar na 35 jaar afwezigheid naar Zandvoort terugkeren.

De organisatie wil alleen niet dat de Grand Prix zonder publiek verreden wordt en haalt daarom een streep door de planning. Wat betekent dit voor de Nederlandse Grand Prix en de rest van het Formule 1-seizoen? We vragen het aan NU.nl-verslaggever en Formule 1-kenner Joost Nederpelt.

