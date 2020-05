In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het Chinese parlement in Peking gaat naar verwachting donderdag stemmen over een omstreden wet voor Hongkong. Deze kan de onafhankelijkheid van de oude Britse staatskolonie behoorlijk aantasten.

In eerste instantie wilde China drie jaar gevangenisstraf kunnen opleggen aan Hongkongse voetbalsupporters die de spot drijven met het Chinese volkslied. Maar vorige week kwam het land plotseling met een zogenoemde veiligheidswet voor Hongkong. Een wet die de autonomie van de staat behoorlijk kan aantasten.

In deze podcast hoor je China-expert Frans-Paul van der Putten van Clingendael en vertelt inwoner van Hongkong Paul Zimmerman over de sfeer in zijn regio.

