Een historische dag: SpaceX, het bedrijf van Tesla-baas Elon Musk, stuurt woensdag NASA-astronauten de ruimte in. Het is voor het eerst dat een commercieel bedrijf dit doet en bovendien is het de eerste keer in negen jaar tijd dat Amerika mensen de ruimte instuurt.



De zogenoemde Crew Dragon zal rond 22.00 uur (Nederlandse tijd) worden gelanceerd in Florida met aan boord de ervaren astronauten Bob Behnken en Doug Hurley.

In deze podcast vertelt de Nederlandse astronaut André Kuipers hoe de twee Amerikanen zich hebben voorbereid op de missie.

