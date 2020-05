In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de dinsdag is gebeurd.

AZ heeft afgelopen vrijdag in een brief aan de UEFA uiteengezet waarom de eerste plek in de Eredivisie aan de Alkmaarders en niet aan Ajax toegewezen had moeten worden.

Je zou kunnen spreken van ongelukkige timing voor dit verzoek, aangezien de vier topclubs (Feyenoord, PSV, Ajax en AZ) momenteel bezig met een solidariteitsfonds waarmee kleinere clubs gesteund worden met de Europese inkomsten van de grote clubs.

Presentator Frank Brinkhuis bespreekt met sportverslaggever Rypke Bakker wat voor gevolgen deze actie kan hebben voor het imago van AZ.

