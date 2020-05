In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De podcast gaat deze keer over dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) dinsdagmiddag in verschillende steden in actie komen met een protest tegen geweldsincidenten. Zo ook om de vraag om wapen zoals pepperspray en een wapenstok nogmaals te herhalen

Een aanleiding is bijvoorbeeld het incident op Hemelvaartsdag op het strand bij IJmuiden. Daar werden boa's aangevallen door een groep jongeren, waardoor ook een boa naar het ziekenhuis moest met een gezichtsletsel.

Voor de boavakbonden is dit weer een voorbeeld om te vragen naar middelen om zichzelf te beschermen. We gaan hierover in gesprek met Ruud Kuin, Voorzitter Nederlandse BOA Bond en met Jaco van Hoorn, boa portefeuillehouder van de politie.

