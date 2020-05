In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In Suriname kan de bevolking maandag naar de stembus om een nieuwe regering te kiezen. Het zal daarmee een spannende dag worden voor Desi Bouterse, de huidige president die inmiddels al twee achtereenvolgende termijnen aan de macht is.

Voor de oppositie is het echter geen zekerheid dat er een wissel van de wacht volgt. De coronacrisis maakt campagne voeren een stuk lastiger. Wat mogen we verwachten van de verkiezingen en krijgt de politiek wel de volledige aandacht tijdens de coronacrisis? Dat vragen we aan journalist en columnist Sheila Sitalsing.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. iOS-gebruikers kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt de Dit wordt het nieuws-podcast elke maandag tot en met vrijdag in de ochtend en in de middag op NU.nl.