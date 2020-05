In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Vanaf 1 juni worden de coronamaatregelen verder versoepeld, maar de sportscholen blijven vooralsnog gesloten. Het was al enige tijd bekend dat sportscholen pas 1 september open mochten, maar vanwege de positieve resultaten van de corona-aanpak leek er misschien toch iets mogelijk op korte termijn dachten veel sportschoolhouders. Je hoort Arie Boomsma, eigenaar van de Vondelgym en woordvoerder van brancheorganisatie NL Actief erover in de Dit wordt het nieuws-podcast.

