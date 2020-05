In de Week van NU bespreken presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman en de redactie het nieuws op NU.nl.

Wat mag er nou wel en niet volgens de coronaregels. Het lijkt soms ingewikkelde stof, waar niet altijd een duidelijk antwoord voor te vinden is. In deze openbare redactievergadering besteden we aandacht aan de regels die vanuit de politiek worden opgelegd aan Nederland. Waarom lijkt die wijze niet glashelder en had dat wel gekund? Daarover praten we met communicatiestrateeg Gonda Duivenvoorden, verslaggever binnenland Job van der Plicht en politiek verslaggever Avinash Bhikhie.

