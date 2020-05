In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de woensdag is gebeurd.

In Israël wordt donderdagavond een noodregering beëdigd met zowel Benjamin Netanyahu als verkiezingsrivaal Benny Gantz aan het hoofd. In maart streden de twee nog tegen elkaar om de stem van het volk en nu slaan ze de handen ineen omdat de coronacrisis daarom vraagt. In deze podcast praten we hierover met Midden-Oostenspecialist Ruud Hoff.

