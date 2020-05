In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het dossier Hawija lijkt nog lang niet afgesloten. Weer is belangrijke informatie over het bombardement in Irak, waarbij tientallen burgerslachtoffers vielen, niet met de Tweede Kamer gedeeld. Donderdag wordt hierover gedebatteerd en politiek verslaggever Avinash Bhikhie vertelt ons wat je daarvan kan en mag verwachten.

