Deze podcast gaat over het surfongeluk van maandagavond. Toen kwam een groep watersporters in de Noordzee in de problemen. Vijf mensen zijn omgekomen bij dit ongeluk en naar het vijfde lichaam wordt nog gezocht. Er lopen nu onderzoeken naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. Zo ook een onderzoek van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) naar de ophoping van zeeschuim. Hoe dat onderzoek eruit gaat zien vragen wij aan NIOZ-onderzoeker Katja Philippart.

