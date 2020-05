In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Veel reizigers krijgen vouchers aangeboden nu vluchten niet vertrekken en vakanties niet doorgaan. De vouchers bieden een oplossing en voorkomen dat iedereen massaal zijn of haar geld terugvraagt.

Maar hoe zit het eigenlijk met die vouchers? Wat zijn je rechten, wat wil de Europese Commissie ermee en zijn ze overal hetzelfde? Joyce Donat van de Consumentenbond legt het uit.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. iOS-gebruikers kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt de Dit wordt het nieuws-podcast elke maandag tot en met vrijdag in de ochtend en in de middag op NU.nl.