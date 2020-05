In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze podcast verlaten wij onze eigen coronabubbel en duiken we in die van het Caribische deel van ons koninkrijk. Ruim een maand geleden werd de lockdown in Curaçao namelijk afgekondigd. Dat was echter geen "intelligente" lockdown zoals wij die in Nederland nu gewend zijn: het eiland ging echt op slot.

Vrijdag wordt deze heftige lockdown na een maand versoepeld. José de Bruin woont al negen jaar op het eiland en is daar als journalist en radiomaker werkzaam voor Dolfijn FM. Zij kan ons vertellen hoe de afgelopen maand eruitzag.

