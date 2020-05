In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de donderdag is gebeurd.

Vanaf 1 juni moeten we een mondkapje dragen als we reizen met het openbaar vervoer. Dat zei premier Rutte woensdagavond in zijn persconferentie over de versoepelingen van de coronamaatregelen. Dus om je alvast te helpen met het oriënteren op de mogelijkheden, geeft hoogleraar Medische Microbiologie Bert Niesters advies. Maar niet zonder kanttekening bij het besluit van het kabinet.

