In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Volgens het kabinet is de tijd om de coronamaatregelen in ons land stapsgewijs te versoepelen aangebroken, zo maakte premier Mark Rutte woensdagavond bekend. In deze Dit wordt het nieuws-aflevering vatten we de nieuwe regels nog even samen, zodat deze weer vers in het geheugen liggen.

Aanstaande maandag stond de heropening van basisscholen al op de agenda, maar dat plan wordt uitgebreid. Daarover gaan we in gesprek met verslaggever Job van der Plicht.

