Eigenlijk zou deze woensdag de inhoudelijke behandeling in de zaak Nicky Verstappen starten, maar door de coronapandemie is dat niet mogelijk. Wel vindt er een pro forma plaats, dat is een niet inhoudelijke zitting waarbij wordt gekeken naar de laatste stand van zaken. Rechtbankverslaggever Lisa van der Wal is daarbij aanwezig en praat je bij in de Dit wordt het nieuws-podcast.

