In deze speciale editie van de Dit Wordt Het Nieuws-podcast gaan we terug naar 1945, de bevrijding van Nederland.

Nederland viert op 5 mei Bevrijdingsdag. Maar de oorlog was 75 jaar geleden niet in één dag voorbij. De dagen vooraf en de weken erna verliepen chaotisch. Waarom was er chaos en hoe probeerden de autoriteiten toch structuur te realiseren? Daarover praten we met Frank van Vree, algemeen directeur van het NIOD en met Joost Nederpelt, samensteller van de NU.nl-redactie.

