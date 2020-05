In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De Nationale Dodenherdenking wordt maandag om 20.00 uur op de Dam gehouden. Die herdenking is zoals altijd met twee minuten stilte, maar ditmaal zonder publiek. Alleen koning Willem-Alexander en koningin Máxima, premier Mark Rutte, de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en voorzitter Gerdi Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn aanwezig.

De grote afwezigen zijn de grote groepen veteranen. Zij kunnen ons namelijk de verhalen over oorlogen en crisissituaties uit ons verleden vertellen. Daarom besloten wij met twee veteranen te bellen en hen te vragen wat zijn vinden van deze dodenherdenking in coronatijd. In de podcast hoor je de 94-jarige veteraan Theo Roeffen en de 59-jarige veteraan Ben Deijman.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.