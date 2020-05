In de Week van NU bespreken presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman en de redactie het nieuws op NU.nl.

Op verschillende plekken in Nederland staan de afgelopen tijd zendmasten in brand. Er wordt onderzocht of de branden iets te maken hebben met de komst van 5G. In deze aflevering van de Week van NU praten we over de impact van nepnieuws rondom deze nieuwe netwerkgeneratie. Op afstand aangeschoven zijn techredacteur Stan Hulsen en factchecker Shannon Bakker.

