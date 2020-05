In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze podcast hebben we het over het 'zwarte goud'. Dat is alleen momenteel niet de beste omschrijving, want zo kostbaar is olie op het moment niet.

Door het coronavirus staan vliegtuigen aan de grond en pakken veel minder mensen de auto. Als gevolg daarvan daalde de olieprijs in de Verenigde Staten op het dieptepunt naar -40 dollar. Dat wil zeggen dat je zelfs geld toe kreeg en dan vaak óók nog wat gratis vaten erbij.

Oliebedrijven willen ervanaf, want door een gebrek aan plekken om olie op te slaan, wordt bewaren zo langzamerhand duurder en duurder.

Daar moest iets aan gedaan worden. Daarom besloot het oliekartel OPEC per vrijdag dagelijks tien miljoen vaten minder te produceren. We gaan hierover in gesprek met Hans van Cleef, energie-econoom van ABN AMRO.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.