In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de dag is gebeurd.

Hoe gaat het met de dieren in de coronacrisis? Deze vraag staat centraal in deze podcast. Wij mensen moeten ons immers aan allerlei regels houden. Maar hoe is dat voor dieren?

Deze week was er bijvoorbeeld het nieuws dat in het Verenigd Koninkrijk veel minder egels sterven sinds de coronalockdown. Ze zouden ook steeds vaker opduiken in tuinen.

Hoe deze nieuwe werkelijkheid eruitziet voor dieren kan Femke Hilderink van het Wereld Natuur Fonds (WWF) ons vertellen.

