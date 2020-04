In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de dinsdag is gebeurd.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro ligt sinds een paar dagen niet alleen onder vuur vanwege zijn aanpak in de coronacrisis, maar ook vanwege een politieke rel. Hij zou zich namelijk hebben bemoeid met een politieonderzoek naar familieleden. Het was de druppel voor een van de populairste ministers in het land. Wat betekent deze politieke rel voor de president en Brazilië? We vragen het aan Marjon van Royen, correspondent in Latijns-Amerika.

