In deze speciale editie van de Dit Wordt Het Nieuws-podcast kijken we naar hoe ons koningshuis te werk gaat in coronatijd.

Verder bespreken we wat we het meest gaan missen aan Koningsdag dit jaar. Vanwege de coronacrisis is de dag waarop de koninklijke familie oorspronkelijk in Maastricht zou zijn, omgedoopt tot Woningsdag. Dekt dat de lading wel? We vragen het aan Justine Marcella, hoofdredacteur van Vorsten en aan Jeroen Snel, presentator van het programma Blauw Bloed.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag in de ochtend en in de middag op NU.nl.