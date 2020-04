In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat er eerder op de woensdag is gebeurd.

Gedetineerden in het detentiecentrum Schiphol luiden de noodklok omdat ze nauwelijks beschermd zouden worden tegen het coronavirus. Eind maart bleek een arts van de medische staf besmet te zijn en aan COVID-19 te lijden terwijl hij nog werkte. Inmiddels zijn zes gedetineerden besmet en wordt een zevende getest.

Bewaarders houden geen 1,5 meter afstand en er wordt nog steeds met tientallen tegelijk gelucht op de binnenplaats. Dat zegt een groepje gevangenen van het detentiecentrum. Daarom vrezen ze voor hun gezondheid.

In deze podcast hebben we het over het leven in een gevangenis tijdens de coronacrisis met advocaat Gerald Roethof die deze bezorgde gedetineerden bijstaat.

