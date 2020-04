In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Donderdag vindt weer een topoverleg tussen de EU-lidstaten over een Europees steunfonds plaats. Dat fonds zou er moeten komen om de economieën een duw in de rug te geven na de coronacrisis.

Nederland was vanaf het begin al geen fan van de zogeheten eurobonds: obligaties waarbij de landen uit de eurozone garant staan voor elkaars schulden. Het kabinet liet dat dan ook duidelijk weten, wat Nederland niet in dank werd afgenomen door Italië, een land dat juist groot voorstander is.

Wat kunnen we donderdag verwachten? En hoe is de relatie tussen Nederland en Italië nu? We vragen het aan politiek verslaggever Edo van der Goot.

