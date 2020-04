In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat er eerder op de woensdag is gebeurd.

Tandartsen en mondhygiënisten mogen vanaf woensdag weer de reguliere zorg hervatten. De mondzorgkoepels hebben daartoe een leidraad opgesteld, zodat dit op een "gepaste en verantwoorde" manier kan gebeuren, aldus beroepsorganisatie KNMT. Vele praktijken stonden niet stil de afgelopen tijd,want ze waren ze nog wel te bereiken voor acute spoedgevallen.

Nu mogen ze dus weer onder strenge voorwaarden de deuren openen voor bijvoorbeeld een controle. Hoe ze te werk gaan en hoe veilig dit allemaal is? Dat vragen we aan tandarts Jan Willem Vaartjes van De Kliniek voor Tandheelkunde in Utrecht en tandarts Emese van Pinxteren van Tandartspraktijk van Pinxteren in Noord-Brabant.

