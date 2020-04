In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Van 20 tot 26 april wordt de zesde editie van de Nationale Museumweek gehouden. Normaal gesproken is dit een moment waarop musea veel bezoekers ontvangen om te genieten van het kunstrijke Nederland. Vanwege de coronacrisis zijn echter alle deuren gesloten en zal de week dit jaar digitaal gehouden worden. Met Mirjam Moll, directeur van de Museumvereniging, praten we over hoe deze week eruitziet en hoe zwaar de musea het hebben.

