Het Europese Parlement zal gaan stemmen over of de lidstaten een plan moeten gaan maken voor hoe ze de coronacrisis samen willen aanpakken. De Europese Commissie wil namelijk dat landen solidair met elkaar zijn. Hoe ver kan Europa gaan in deze globale aanpak en wat zou er gebeuren als er niet samengewerkt wordt? We vragen het aan Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen van de universiteit Leiden.

