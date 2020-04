In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat er eerder op de donderdag is gebeurd.

Op Schiphol staan tientallen doodskisten met daarin overledenen die graag in het land van herkomst begraven wilden worden. Maar doordat veel landen in lockdown zitten door het coronavirus, kan die wens niet altijd worden vervuld. Vooral moslims in Nederland hebben het daar moeilijk mee. Want binnen de islamitische cultuur is eeuwige grafrust ontzettend belangrijk.

Daarover praten we in deze podcast met Ibrahim Wijbenga van de Stichting Islamitisch Begrafeniswezen (SIB) en Hans Heikoop van de Zorg Diensten Groep (ZDG) waar het mortuarium op Schiphol onder valt.

Deel je mening en abonneer

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Bevalt deze middageditie van onze podcast of mis je wellicht iets wat de afleveringen nog completer zou maken? Reageer hieronder via ons discussieplatform NUjij.