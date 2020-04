In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In India zijn deze week de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan verlengd tot minstens 3 mei. Premier Narendra Modi nam dit besluit dat grote gevolgen heeft voor het land met een bevolking van 1,3 miljard mensen. En waar meer dan 20 procent onder de armoedegrens leeft.

We gaan hierover in gesprek met Ward Berenschot, onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde en bijzonder hoogleraar politieke antropologie bij de UvA.

